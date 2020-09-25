В Пермском крае за сутки 74 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 30 мужчин, 42 женщины, 2 ребенка (2 мальчика).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 448: 1 041 — на лечении, 6 508 (+45) — выздоровели, 264 (+3) — скончались от коронавируса, 172 (+2) — скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.