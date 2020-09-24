В Пермском крае за сутки 75 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 75 новых инфицированных – 42 мужчины, 33 женщины.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 374: 986 – на лечении, 6 463 (+46) – выздоровели, 261 (+3) — скончалось от коронавируса, 170 (+3) —скончалось от сопутствующих заболеваний.

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