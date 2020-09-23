В Пермском крае за сутки 74 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 63 человека проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 31 мужчина, 40 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 299: 972 — на лечении, 6 417 (+46) — выздоровели, 258 (+3) — скончалось от коронавируса, 167 (+4) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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