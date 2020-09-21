В Пермском крае за сутки 70 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин, 3 ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9 153: 962 — на лечении, 6 326 (+40) – выздоровели, 253 (+3) – скончалось от коронавируса, 158 (+4) – скончалось от сопутствующих заболеваний.

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