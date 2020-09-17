В Пермском крае за сутки 67 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 33 мужчины, 31 женщина, 3 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 877: 952 — на лечении, 6 155 (+43) — вылечились, 244 (+2) — скончалось от коронавируса, 144 (+1) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.