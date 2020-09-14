В Пермском крае за сутки 58 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 11 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 26 мужчин, 29 женщин, три ребенка.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 685: 975 — на лечении, 6 027 (+31) — выздоровели, 238 (+2) — скончались от коронавируса, 139 (+1) — скончалось от сопутствующих заболеваний.

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