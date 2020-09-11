В Пермском крае за сутки 57 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, два – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных – 21 мужчина, 36 женщин.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 511: 5 933 (+43) – выздоровели, 911 – на лечении, 232 (+2) – скончались от коронавируса, 136 (+1) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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