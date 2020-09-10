В пяти школах Перми зафиксированы случаи COVID-19

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю назвали номера школ, в которых выявлены ученики с коронавирусом – Гимназии №2 в Соликамске; МАОУ СОШ №50, №127, №109, №28, №6 в Перми. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди учителей не зафиксировано. В каждой школе зафиксировано по одному случаю. Как ранее сообщал Роспотребнадзор, отдельные классы будут переводиться на дистанционное обучение, когда в них заболеют три и более учеников.

Как пояснили РБК Пермь в ведомстве, в настоящее время определен круг контактных лиц, контактировавшие с инфицированными лицами одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение удаленно, по месту жительства. Согласно предписанию, в вышеперечисленных образовательных учреждениях проведена заключительная дезинфекция.

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