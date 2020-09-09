В Пермском крае за сутки 59 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: все 59 человек проходят лечение в больницах.

Среди новых инфицированных – 30 мужчин, 29 женщин. Кроме того, за сутки умерли четыре пациента, зараженных коронавирусом.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 394: 877 — на лечении, 5 848 (+43) — выздоровели, 227 (+3) — скончались от коронавируса, 134 (+1) — скончались от сопутствующих заболеваний.

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