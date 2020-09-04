В Пермском крае заработали мобильные прививочные пункты. Вот где и когда можно вакцинироваться от гриппа

В Перми будут расположены 9 прививочных бригад, а в крае – 14 бригад в шести населенных пунктах. Публикуем адреса прививочных пунктов.

Пермь

Пермская Ярмарка (ш. Космонавтов, 59) — с 16 по 20 сентября с 12:00 до 18:00, с 23 сентября по 27 сентября с 12:00 до 18:00

ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44) — с 7 сентября с 12:00

ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а) — с 7 сентября с 12:00

ТЦ «Семь чудес» (ул. Ласьвинская, 35) — с 5 сентября с 12:00

ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37) — с 5 сентября с 12:00

ТЦ «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а) — с 7 сентября с 12:00

ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а) — с 7 сентября с 12:00

ТЦ «Браво 2» (ул. Светлогорская, 20а) — с 7 сентября с 12:00

ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 32) — с 5 сентября с 12:00

Добрянка

ТЦ «Подсолнухи» (ул. Советская, 95) — с 8 сентября по вторникам и четвергам с 16:00 до 19:00

ГМ «Магнит» (ул. Радищева, 28) — с 7 сентября в субботу и воскресенье с 16:00 до 19:00

Карагай

Мобильный ФАП при ТРК «Пятерочка» (ул. Кирова, 20) — с 4 сентября с 10:00 до 16:00

ТЦ «Монетка» (ул. Кирова, 1) — с 4 сентября с 10:00 до 16:00

«Магнит» (ул. Кирова, 34б) — с 4 сентябрь с 10:00 до 16:00

«Монетка» (п. Менделеево, ул. Ленина, 22а) — с 4 сентября с 10:00 до 16:00

«Магазин Кудымова» (д. Савино, ул. Молодежная, 19) — с 4 сентября с 10:00 до 16:00

Очёр

ТК «Караван» (ул. Коммунистическая, 97) — со 2 сентября с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00

ТК «Синий Кит» (ул. Носкова, 7) — со 2 сентября с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00

«Пятерочка» (ул. Кирова, 8) — со 2 сентября с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00

Полазна

ТЦ «Дружба» (ул. Дружбы, 3а) — со 2 сентября с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00

Сива

ТЦ «Пятерочка» (ул. Садовая, 4) — с 3 сентября с 14:00 до 15:00

ТЦ «Тюльпан» (ул. Советская, 6) — с 3 сентября с 14:00 до 15:00

Чусовой

ТЦ «Сатурн» (ул. Мира, 17) — с 12 сентября с 12:00 до 19:00, воскресенье с 12:00 до 16:00

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