В Пермском крае за сутки 59 новых случаев заражения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 59 новых инфицированных – 26 мужчин, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8 042: 668 – на лечении, 5 623 – выздоровели, 215 – скончались от коронавируса, 132 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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