В Пермском крае за сутки 55 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, шесть – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 24 мужчины, 30 женщин, один ребенок. Кроме того, зафиксировано два летальных исхода от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 866: 588 – на лечении, 5 495 (+17) – выздоровели, 215 (+2) – скончались от коронавируса, 127 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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