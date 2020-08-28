В Пермском крае за сутки 59 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 29 мужчин, 28 женщин, 2 детей. За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 697: 556 – на лечении, 5 395 – выздоровели, 209 – скончались от коронавируса, 127 – скончались от сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.