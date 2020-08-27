В Пермском крае за сутки 58 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 17 мужчин, 39 женщин, 2 детей. За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7 638: 519 – на лечении, 5 355 – выздоровели, 206 – скончались от коронавируса, 127 – скончались от сопутствующих заболеваний.

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