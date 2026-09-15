Мерч Крестовоздвиженской церкви от Игоря Горячева и студии «ИСТИНА» взял две награды на профессиональной премии дизайнеров

Игорь Горячев и Анжела Казакевич представляли на премии два проекта: 4 года мерча для проекта «Точка сборки» и мерч Крестовоздвиженской церкви. Первый попал в шорт-лист в номинации «Айдентика в мерче».

Второй проект — мерч Крестовоздвиженской церкви стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая коллаборация с НКО» и «Культурный мерч». Он посвящен процессу восстановления храма. Дизайнеры перенесли рисунки, фрески и лепнину на куртки, лонгсливы и кепки. Доход от продажи студия отправляет на реставрацию старинной церкви.

Всего на конкурс в 2026 году организаторы отобрали больше 300 заявок. В шорт-листе были также сувенирная продукция музея имени Андрея Рублева для одноименного музея, «Dprofile свитер & печеньки» Оксаны Паниной, «Динамо МХ – комплекты форм 25/26» Кирилла Рыжова, мерч Дымовской керамики от агентства ЧО // 4+1.

Информационный обзор редакции.