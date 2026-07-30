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Пермяки стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

В Пермском крае в 2026 году вырос интерес к секонд-хендам. За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок в сегменте такой одежды выросло на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитики «Чек Индекса», которой поделился портал РБК-Пермь.

Freepik

Средний чек покупки в секонд-хенде в Пермском крае вырос на 8% и составил 1270 рублей. В сегменте новой одежды за первые полгода ценник вырос до 3192 рублей, но количество покупок, напротив, сократилось — на 8%.

Эксперты «Чек Индекса» говорят, что увеличение продаж в сегменте секонд-хенда связано с популярностью винтажных вещей и ретростиля. Ранее мы рассказывали, что за последние три года в Перми открылось больше всего магазинов одежды подобного формата.

Информационный обзор редакции.

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