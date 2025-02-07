Создательница турагентства планирует запустить собственный бренд одежды

«Идея связать путешествия и одежду. Приблизить свои мечты. Как некий телепорт туда, куда хочется через одежду. Будут рисунки соответствующие, принты, ткани, названия моделей», — рассказывала в телеграм-канале Laguna Brand Светлана Зорина.

Планируется, что в первую коллекцию войдут кимоно/накидки, платья и легкие костюмы. Возможно, у бренда появится собственный шоурум.

Недавно мы рассказывали о том, как фэшн-блогер Лиза Гусевская запустила линию винтажных шуб.

Информационный обзор редакции.