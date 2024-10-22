На Wildberries незаконно продавали одежду SVOBODNO: ничего общего с брендом она не имеет

На маркетплейсах незаконно использовали товарный знак SVOBODNO. В начале октября основательница бренда женской одежды Ксения Стрелкова обнаружила «двойника». Поисковые системы начали выдавать не только официальную страницу магазина SVOBODNO, но и ссылки на товары с таким же названием на Wildberries и Ozon.

Как рассказала Ксения, товарный знак SVOBODNO имеет приоритет с 2022 года. На маркетплейсах бренд не представлен — только в магазинах в Перми. «Представьте мое удивление, когда я обнаружила, что кто-то продает крайне своеобразный товар под нашим именем, репутацию которого мы заслуживали у клиентов последние 2 года. Мы усиленно работали на имя бренда, порой в ущерб собственным доходам вкладывались в рекламу, повышали уровень съемок, поддерживали некоммерческие проекты и несмотря ни на что всегда ставили в приоритет качество собственных изделий. Когда ты проходишь сложный путь, невозможно оставить неправомерные действия без внимания», — поделилась Ксения Стрелкова.

Известно, что продавец-«двойник» вышел на популярные онлайн-площадки летом 2024 года. Он продает товары для девушек сегмента plus-size. По данным представителей бренда SVOBODNO, он зарегистрировал декларацию о соответствии товара требованиям технических регламентов под торговой маркой SVOBODNO в августе. «Для меня остается загадкой, каким образом продавцу удалось получить декларацию — это официальный документ, который выдается Федеральной службой по аккредитации. Без этого документа ни один из маркетплейсов не допустил бы продавца до продаж. Разрешение на использование товарного знака у меня никто не запрашивал. Допускаю, что селлером могла быть совершена подделка документов», — рассказала Ксения Стрелкова.

Представители бренда SVOBODNO уведомили претензионные отделы маркетплейсов о незаконном использовании товарного знака. Собственники бренда надеются решить конфликт в досудебном порядке. Но если «двойник» не согласился, SVOBODNO будет отстаивать свои права в суде. По словам юриста Марии Басовой, позиция бренда с юридической стороны сильна, и собственник имеет право требовать компенсации за нарушение своих прав.

Кстати, в этом году Ксения Стрелкова стала победительницей премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024 в номинации «Прорыв года».

Информационный обзор редакции.