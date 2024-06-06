18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Названы популярные яркие цвета одежды у жителей Перми

Unsplash

Больше половины жителей Перми в последние два года стали добавлять в гардероб цветные вещи и покупать одежду с обувью, поддавшись эмоциональному порыву. Исследованием поделились онлайн-школа психологических профессий «Психодемия» и школа бизнес-образования Fashion Factory School. 

Для большинства жителей Перми (81%) при выборе одежды важна универсальность, когда вещь сочетается с остальными предметами. В течение двух лет гардероб пермяков пополнился «базой»: джинсами, футболками, свитшотами (39%), деловыми (18%) и оверсайз (19%) вещами. На третьем месте по количеству покупок – спортивные товары и яркие вещи со стразами и пайетками (8%).

62% опрошенных пермяков добавили в свой гардероб больше цветных вещей. В топе – белый (46%), розовый (42%), красный (35%), синий (34%), персиковый (33%), желтый (27%). 

Как отмечают в исследовании, эмоциональное состояние влияет на шопинг напрямую. 56% покупают вещи из-за хорошего настроения, 33% – из-за усталости, подавленности, грусти или чувства неполноценности. 19% опрошенных после импульсивной покупки одежды испытывают сожаления о потраченных деньгах. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: