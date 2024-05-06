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Около 15 миллионов рублей с начала года в Перми потратили на блузки

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Жительницы Перми потратили на блузки и легкие рубашки около 15 миллионов рублей за три месяца. Итогами поделилась система маркировки «Честный знак».

Спрос на этот вид одежды по сравнению с прошлым годом вырос на почти на треть (38%). Увеличилась и средняя цена блузки (на 6%) – теперь она равна 972 рублям.

Эксперты назвали стоимость самой дорогой блузки, продажу которой зафиксировали в системе. Она стоила 7960 рублей. А на втором месте по цене оказалась шелковая рубашка российского производства за 7752 рубля.

За первые три месяца 2024 года блузки оказались самым покупаемым предметом одежды в Перми. На втором месте по продажам оказались куртки, их стали покупать на 31% чаще, чем в предыдущем году. 

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