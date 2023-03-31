В апреле в ТРК «Семья» откроется магазин бренда NOUN

В пермском ТРК «Семья» в середине апреля откроется первый в городе магазин российского бренда NOUN. Как сообщает пресс-служба ТРК «Семья», он займет 400 кв метров на третьем этаже первой очереди торгового комплекса.

Также в середине апреля в ТРК «Семья» откроются еще два больших магазина в обновленных концепциях. Магазин российского бренда Love Republic переедет на второй этаж, его площадь увеличится до 596 кв метров. На третьем этаже первой очереди ТРК откроется в новой концепции магазин Befree. Его площадь увеличится до 700 кв. метров.

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