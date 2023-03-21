В ТРК «Семья» весной откроются два новых магазины одежды

В ТРК «Семья» откроются два новых магазина одежда — GUT! и Funday. Как сообщила администрация ТРК, открытие этих магазинов — часть проекта по замене брендов, прекративших работу в России в 2022 году.

Оба магазина займут помещения, которые раньше арендовали магазины группы Inditex. Сеть магазинов бюджетной одежды для детей и взрослых FUNDAY, площадью 763 м2, откроется на третьем этаже первой очереди ТРК. Магазин мужской и женской одежды GUT! займет 650 м2 на втором этаже ТРК.

Информационный обзор редакции