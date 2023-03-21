18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

В ТРК «Семья» весной откроются два новых магазины одежды

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

В ТРК «Семья» откроются два новых магазина одежда — GUT! и Funday. Как сообщила администрация ТРК, открытие этих магазинов — часть проекта по замене брендов, прекративших работу в России в 2022 году.

Оба магазина займут помещения, которые раньше арендовали магазины группы Inditex. Сеть магазинов бюджетной одежды для детей и взрослых FUNDAY, площадью 763 м2, откроется на третьем этаже первой очереди ТРК. Магазин мужской и женской одежды GUT! займет 650 м2 на втором этаже ТРК.

Информационный обзор редакции

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: