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Начался прием заявок на участие в маркетах Московской недели моды от дизайнеров со всей России

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Пресс-служба Московской недели моды

Организаторы Московской недели моды начали прием заявок на участие в маркетах от дизайнеров со всей России. Дизайнеры смогут бесплатно представить свои коллекции c 28 по 30 апреля на специально организованных маркетах в ТРК «Европолис», Ростокино, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Павелецкая Плаза» в Москве.

Как сообщают организаторы, прием заявок продлится до 29 марта. Сообщить о своем желании присоединиться к мероприятию могут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Экспертный совет рассмотрит все заявки и отберут порядка 150 отечественных брендов, которые смогут представить свою продукцию.

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