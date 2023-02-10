Японский бренд одежды Uniqlo окончательно ушел из Перми

Японский бренд одежды Uniqlo принял решение окончательно уйти из Перми. Как сообщает издание «Новый компаньон», арендатор вывез оборудование и освободил площадку в ТРЦ «Планета». Сейчас администрация торгового центра ведет переговоры с потенциальными арендодателями.

Напомним, первый в Перми магазин Uniqlo открылся в сентябре 2021 года в ТРЦ «Планета». Открытие второй точки планировалось в «iMALL Эспланада», но с 21 марта японский бренд приостановил работу всех магазинов в России.

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