Дух бунтарства: как безопасно внедрять вещи в стиле панк и гранж в повседневные образы?

Согласно прошедшим неделям моды SS’23, стиль гранж является одним из заметных трендов. Мы предлагаем не откладывать этот тренд до следующего сезона, а начать носить его уже сейчас. Конечно, можно полностью облачиться в наряд панка, но в повседневной жизни это редко бывает уместно, поэтому в этой статье основатель и дизайнер бренда одежды Buer Вадим Локтев рассказал редакции
ПРМ.Собака.ru, как безопасно внедрять вещи с духом бунтарства в ваш повседневный гардероб.
Для того, чтобы безопасно внедрять акцентные вещи в свой гардероб и можно было в них отправиться даже в офис следует взять на заметку несколько стилевых приемов.
Правило нейтрализации
Пожалуй, лучшее правило на все времена, подходящее абсолютно всем, независимо от того, хотите ли вы носить рваные футболки, толстовки с нецензурными словами или, например, леопардовый принт. Правило заключается в том, что мы берем только одну акцентную вещь для вашего повседневного образа и миксуем ее со спокойными базовыми вещами. Например, вы надели классическое сочетание: джинсы и жакет. С базовой белой футболкой образ будет смотреться немного скучным. В этом случае, можно как раз надеть вашу любимую акцентную футболку и образ сразу приобретет остроту.
Смешение разных стилей
Также очень классный прием, позволяющий практически из рандомных вещей собрать повседневный образ. Например, за основу образа возьмем спортивный стиль: худи с кричащей надписью и легинсы, которые, к слову, снова набирают свою актуальность. К этому всему добавим классические элементы черный тренч, грубые ботинки. И вот образ в стиле спорт-шик готов!
Многослойность
Отличный прием, особенно для холодного времени года. С помощью него можно не только сделать свой образ намного более теплым, а также добавить к акцентным вещам несколько базовых, чтобы уравновесить образ. Например, можно взять за основу образа акцентную толстовку, добавить в ней нейтральный низ и классический бомбер, а для большего тепла воспользоваться шарфом.
Игра на контрасте
Для этого приема можно взять две совершенно разные по посылу вещи и соединить их в одном образе. Например, дерзкий свитшот и женственную юбку. В данном случае, свитшот в стиле унисекс нейтрализует сексуальную кожаную мини-юбку и в сочетании с плотными колготками такой образ подойдет на каждый день даже в холодное время года.
Таким образом, взяв на заметку эти стилевые приемы, вещам в стиле панк и гранж всегда найдется применение в повседневной жизни, а не только на тематических мероприятиях и альтернативных тусовках!
Информационный обзор редакции
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