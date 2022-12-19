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Дух бунтарства: как безопасно внедрять вещи в стиле панк и гранж в повседневные образы?

Согласно прошедшим неделям моды SS’23, стиль гранж является одним из заметных трендов. Мы предлагаем не откладывать этот тренд до следующего сезона, а начать носить его уже сейчас. Конечно, можно полностью облачиться в наряд панка, но в повседневной жизни это редко бывает уместно, поэтому в этой статье основатель и дизайнер бренда одежды Buer Вадим Локтев рассказал редакции ПРМ.Собака.ru, как безопасно внедрять вещи с духом бунтарства в ваш повседневный гардероб.

Вадим Локтев

Для того, чтобы безопасно внедрять акцентные вещи в свой гардероб и можно было в них отправиться даже в офис следует взять на заметку несколько стилевых приемов.

Вадим Локтев

Правило нейтрализации

Пожалуй, лучшее правило на все времена, подходящее абсолютно всем, независимо от того, хотите ли вы носить рваные футболки, толстовки с нецензурными словами или, например, леопардовый принт. Правило заключается в том, что мы берем только одну акцентную вещь для вашего повседневного образа и миксуем ее со спокойными базовыми вещами. Например, вы надели классическое сочетание: джинсы и жакет. С базовой белой футболкой образ будет смотреться немного скучным. В этом случае, можно как раз надеть вашу любимую акцентную футболку и образ сразу приобретет остроту.

Вадим Локтев

Смешение разных стилей

Также очень классный прием, позволяющий практически из рандомных вещей собрать повседневный образ. Например, за основу образа возьмем спортивный стиль: худи с кричащей надписью и легинсы, которые, к слову, снова набирают свою актуальность. К этому всему добавим классические элементы  черный тренч, грубые ботинки. И вот образ в стиле спорт-шик готов!

Вадим Локтев

Многослойность

Отличный прием, особенно для холодного времени года. С помощью него можно не только сделать свой образ намного более теплым, а также добавить к акцентным вещам несколько базовых, чтобы уравновесить образ. Например, можно взять за основу образа акцентную толстовку, добавить в ней нейтральный низ и классический бомбер, а для большего тепла воспользоваться шарфом.

Вадим Локтев

Игра на контрасте

Для этого приема можно взять две совершенно разные по посылу вещи и соединить их в одном образе. Например, дерзкий свитшот и женственную юбку. В данном случае, свитшот в стиле унисекс нейтрализует сексуальную кожаную мини-юбку и в сочетании с плотными колготками такой образ подойдет на каждый день даже в холодное время года.

Таким образом, взяв на заметку эти стилевые приемы, вещам в стиле панк и гранж всегда найдется применение в повседневной жизни, а не только на тематических мероприятиях и альтернативных тусовках!

Информационный обзор редакции

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