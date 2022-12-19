Дух бунтарства: как безопасно внедрять вещи в стиле панк и гранж в повседневные образы?

Пожалуй, лучшее правило на все времена, подходящее абсолютно всем, независимо от того, хотите ли вы носить рваные футболки, толстовки с нецензурными словами или, например, леопардовый принт. Правило заключается в том, что мы берем только одну акцентную вещь для вашего повседневного образа и миксуем ее со спокойными базовыми вещами. Например, вы надели классическое сочетание: джинсы и жакет. С базовой белой футболкой образ будет смотреться немного скучным. В этом случае, можно как раз надеть вашу любимую акцентную футболку и образ сразу приобретет остроту.