На заводе Шпагина пройдет выставка-шоурум брендов Пермского края

В пространстве Точка кипения на заводе им. Шпагина 3 ноября состоится В2В выставка-шоурум, где предприятия и бренды легпрома Перми и Пермского края представят свои коллекции и ассортимент изделий. Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга России.

В этот день также пройдет семинар для представителей российских брендов, производителей и ритейлеров. Эксперты ответят на вопросы об особенностях производств, нюансах с заказчиками, диверсификации производства, мерчендайзинге, а также об оптимизации бизнес-процессов с использованием современных технологий как киберателье и об основах интеллектуальной собственности в сфере дизайна и индустрии моды.

Каждый участник сможет оставить свой вопрос Минпромторгу России, получить консультацию и забрать с собой полезные материалы, в том числе по мерам господдержки регионального и федерального уровня.

Регистрация на мероприятие, а также программа — по ссылке. Событие будет транслироваться на всю территорию России.

16+