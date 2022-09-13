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ТРК «Семья» расторг договоры аренды с брендами Zara Home и Pull&Bear

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Shutterstock.com

В Перми ТРК «Семья» расторг договоры аренды торговых площадей с двумя брендами испанской группы Inditeх — Zara Home и Pull&Bear. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на руководителя девелоперских проектов УК «ЭКС» Елену Жданову.

Договор аренды с Zara Home был расторгнут по инициативе бренда, а с Pull&Bear договор расторгла администрация ТРК. Другие компании холдинга Inditeх (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Stradivarius) не отказываются от торговых площадей и продолжают вносить арендные платежи.

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