Пермский художник Sad Face выпустит «смертельный» мерч с логотипами ушедших из России брендов

Пермский художник Sad Face анонсировал выпуск коллекции «Сделать смерть снова великой» (Make death great again). На вещах слово death (англ. «смерть») стилизовано под логотипы брендов, которые официально ушли из России. Эта работа повторяет серию футболок с аналогичными принтами, которые были выпущены в 2020 году.

Сейчас в коллекции есть кепки с отсылками на бренды Nike, IKEA, Google. «Еще будет death с Adidas, McDonald’s, Apple, YouTube и другими», — говорит художник. Как сообщает издание «В курсе.ру», кроме кепок художник выпустит лимитированную серию футболок.

Тема смерти — одна из главных в творчестве Sad Face. Самой известной его художественной акцией стала замена слова «счастье» на «смерть» в арт-объекте «Счастье не за горами».