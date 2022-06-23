Бренд BOXXY BAGS из Перми примет участие в Московской неделе моды

Бренд BOXXY BAGS из Перми представит свою коллекцию в шоуруме Московской недели моды, которая проходит с 20 по 26 июня.

Главной площадкой Московской недели моды станет парк «Зарядье», где показы российских дизайнеров пройдут на Китайгородской стене, в Большом амфитеатре, Парящем мосту и двух специально построенных подиумах. Помимо «Зарядья», показы пройдут на ВДНХ у фонтана Дружба народов и Тверской площади. Всего на неделю моды поступило 900 заявок от дизайнеров из 79 регионов России. Специальными проектами станут показы известных российских дизайнеров Slava Zaitsev и VALENTIN YUDASHKIN.

Бренд BOXXY BAGS продемонстрирует сумки из карбоновых и фибро-пластиковых материалов, которые по потребительским свойствам превосходят натуральную кожу. Шоурум будет работать в пространстве Музея моды в Гостином дворе.