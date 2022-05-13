В «Планете» открылся магазин турецкого бренда одежды Koton

В ТРЦ «Планета» на первом этаже открылся магазин турецкого бренда одежды Koton. Как сообщает администрация торгового центра, магазин занял площадь 899 кв. м.

В Koton представлен широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и аксессуаров. Коллекции бренда Koton обновляются каждый сезон, поэтому гости ТРЦ «Планета» смогут приобрести не только классические базовые вещи, но и актуальные трендовые модели. Кроме того, Koton может похвастаться разнообразием изделий для разных возрастов и типов фигур.