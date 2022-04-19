В Перми могут открыться магазины одежды и обуви брендов из Индии, Турции и Китая

Товарных запасов большинства арендаторов в ТРК «СемьЯ» хватит на 1,5-2 месяца. Как сообщает администрация ТРК «СемьЯ», за это время они намерены перестроить логистические маршруты для дальнейшего пополнения ассортимента. Часть крупных сетей рассматривают возможность открытия в России дополнительных складов.

Кроме того, интерес к запуску проектов на региональном рынке проявляют производители из Индии, Турции, Китая. Правда, они не готовы к резкому росту присутствия на российском рынке за счет собственных ресурсов, поэтому ведут поиск партнеров на условиях франчайзинга.

При этом арендаторы, которые приостановили работу магазинов в ТРК «СемьЯ», по-прежнему продолжают сохранять свои площади в торговом комплексе.