18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

В Перми могут открыться магазины одежды и обуви брендов из Индии, Турции и Китая

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Товарных запасов большинства арендаторов в ТРК «СемьЯ» хватит на 1,5-2 месяца. Как сообщает администрация ТРК «СемьЯ»,  за это время они намерены перестроить логистические маршруты для дальнейшего пополнения ассортимента. Часть крупных сетей рассматривают возможность открытия в России дополнительных складов.

Кроме того, интерес к запуску проектов на региональном рынке проявляют производители из Индии, Турции, Китая. Правда, они не готовы к резкому росту присутствия на российском рынке за счет собственных ресурсов, поэтому ведут поиск партнеров на условиях франчайзинга.

При этом арендаторы, которые приостановили работу магазинов в ТРК «СемьЯ», по-прежнему продолжают сохранять свои площади в торговом комплексе.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: