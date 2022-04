Пермский бренд одежды The Rocket открыл корнер в центре Москвы — в шоуруме Louvery в БЦ «Покровский» на Покровском бульваре, где представлены также несколько российских марок. Как говорит соосновательница The Rocket Мария Горошкина, The Rocket представила в Москве линейку базовых, повседневных вещей, среди них — тренчи, костюмы, юбки.

В планах у основательниц The Rocket — развивать присутствие на столичном рынке и открыть магазин в торговом центре.