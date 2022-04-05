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В апреле в Перми пройдет весенний Style Sale Market

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В Перми 23 и 24 апреля состоится весенний Style Sale Market — социальный и экологический проект, ориентирующийся на осознанный шопинг и вдумчивый подход к покупкам. Главная распродажа стилистов пройдет в пространстве ресейл бутика «Модные люди».

В маркете принимут участие стилисты, имиджмейкеры, эксперты стиля, дизайнеры одежды и аксессуаров, магазины и шоурумы, ресейл бутики и стоки одежды, блоггеры и стильно-активные персоны.

Для посетителей будет доступен большой выбор дизайнерских, брендовых и идейных вещей, многие из которых в единственном экземпляре. На Style Sale Market можно будет найти как одежду б/у,  так и новые вещи из прошлых сезонов со скидками и по привлекательным ценам: верхняя, повседневная и нарядная одежда, обувь, аксессуары, украшения, селективный парфюм и многое другое.

Вход на маркет для посетителей 100 рублей.

Узнать более подробную информацию можно в официальной группе Style Sale Market в «ВКонтакте», а подать заявку на участие по тел. +7 (902) 799-0289.

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