Торговые центры Перми установят новую стоимость аренды для закрывшихся магазинов иностранных брендов. Как сообщила администрация ТРК «СемьЯ», ситуация расценивается как пауза в работе магазинов.

В администрации торгового центра отметили, что арендаторы, приостановившие работу, не уведомляли ТРК о прекращении арендных отношений, товарные запасы из магазинов не вывозятся, по имеющейся информации, трудовые отношения с их сотрудниками не прекращаются.

Напомним, ранее о закрытии своих точек объявили бренды H&M, Mango, Uniqlo, Zara, Bershka, Pul &Bear, и другие.