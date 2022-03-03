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В Перми закрылись магазины H&M

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Магазины H&M объявили, что приостанавливают свою работу в России на неопределенный срок. В Перми сегодня не открылись торговые точки H&M в ТРЦ «Планета» и «СпешиLove». В самих торговых центрах не знают, когда отделы возобновят свою работу.

РБК Пермь со ссылкой на свой источник сообщает, что это временная мера. После урегулирования проблем с документами, магазины вновь откроются. Сотрудники магазинов не отстранены от работы, им сохранена 100% заработная плата.

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