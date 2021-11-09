Пермский блогер Анна Нескоромная запустила сервис подарков Magic BOX

В Magic BOX на выбор три комплектации коробки: мини (3-4 предмета), стандарт (5-6 предметов) или большая (8-10 предметов). Помимо тематических подарков бокс наполнен приятными деталями — шуршащая бумага, открытка с теплым пожеланием, конфетти, брендированная упаковка и атласная лента, завершающая весь облик бокса.

Magic BOX уже позаботился о подарках Новому году и собрал боксы на любой вкус: Spa-боксы с массажной щеткой, кремом, свечой в виде елочки и махровым полотенцем, бокс «Мишка» с термосом, варежками, леденцом-тростью, бокс «Время волшебства» с термосом, смешбуком с раскраской, заколкой-бантом и арома-палочками, бокс «HYGGE» с варежкой-прихваткой, лопаткой и кружкой.

Ознакомиться со всеми боксами можно на сайте проекта или в инстаграме. Кроме того, можно выбрать не только готовый вариант, но и собрать, как конструктор, индивидуальный бокс.