Пермский бренд одежды Molotov выпустил коллекцию в коллаборации с футбольным клубом «Амкар»

Известный бренд уличной одежды Molotov BRND в коллаборации с футбольным клубом «Амкар» выпустил коллекцию одежды для фанатов. В нее входят черные, бежевые и белые футболки с принтами: логотипом клуба, победным счетом и суровым пермяком в шарфе, повязанном на манер медицинской маски.