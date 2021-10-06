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Пермский бренд одежды Molotov выпустил коллекцию в коллаборации с футбольным клубом «Амкар»

Известный бренд уличной одежды Molotov BRND в коллаборации с футбольным клубом «Амкар» выпустил коллекцию одежды для фанатов. В нее входят черные, бежевые и белые футболки с принтами: логотипом клуба, победным счетом и суровым пермяком в шарфе, повязанном на манер медицинской маски.

«Второй частью коллекции Molotov BRND и Амкар Пермь отдает дань уважения футбольным фанатам, движущей силе клуба. В дизайне использовано совсем другое вдохновение, он отражает дух болельщиков всепобеждающей локальной команды» — рассказывают представители бренда.

Футболки из второй части коллаборации доступны для покупки онлайн и в магазине «Шкаф».

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