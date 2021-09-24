В Перми открылся первый магазин UNIQLO

— Создатель Uniqlo вдохновлялся книжным магазином и если вы посмотрите по сторонам, то есть ощущение, что здесь аккуратные полочки с книгами. На самом деле это курточки, футболки и прочая одежда. Ключевая идея нашего магазина — это Life Wear, одежда для жизни, — рассказали представители марки.

В пермском Uniqlo будет представлена женская, мужская и детская линейки одежды. В первые дни открытия магазина гостей ждут специальные предложения на знаковые модели бренда: бесшовные пуховики, трикотаж из мериносовой шерсти, толстовки, изделия из фланели и флиса. Кроме того, в этот период будет действовать акция «Дерево желаний», где каждый покупатель сможет выиграть один из 3000 призов. Специально для пермского магазина Uniqlo художник Андрей Люблинский создал хлопковые сумки-шоперы с рисунком в виде медведя.

В честь открытия гостям будут предлагать печенье в виде сакуры, а с 24 по 26 сентября пройдет шоу барабанщиков.