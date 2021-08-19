В Перми откроется магазин российского бренда 12 storeez

В Перми откроется первый магазин российского бренда 12 storeez. Как сообщает издание «Новый компаньон», торговая точка разместится на первом этаже ТЦ «Планета» и представит только женскую коллекцию одежды.

Бренд 12 storeez запустился в 2014 году как онлайн-проект. Сегодня у бренда 35 оффлайн-магазинов в 11 городах России и Казахстана, два интернет-магазина со складами в России и в Италии. Бренд выпускает коллекции с лаконичными вещами базового гардероба.