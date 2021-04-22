Сегодня открылся самый масштабный торгово-развлекательный центр в городе ТРЦ «Планета»

Сегодня, 22 апреля, открывается самый масштабный торгово-развлекательный центр в городе ТРЦ «Планета» — его площадь 150 тыс. кв. м. Объект рассчитан на ежедневную посещаемость около 35 тыс. человек. В ТРЦ появится 185 ритейлеров международного, федерального и локального уровней.

Вместе с открытием «Планеты» начнут работу гипермаркеты «Лента», «Спортмастер», хобби-гипермаркет «Леонардо», детский развлекательный центр Superland, магазины «Золотое яблоко», «Л’Этуаль», Palmetta, Reserved, House, Cropp, U.S. Polo, Love Republic, Mohito, Women’s Secret, Sinsay, COLIN’S, Gloria Jeans, салоны связи и магазины электроники «Мегафон», Samsung, «М.Видео», DNS, Haier и многие другие крупные арендаторы.

Ранее сообщалось об открытии магазина одежды японской компании Uniqlo, но сейчас его в списках арендаторов нет. Сам магазин сообщил ВКонтакте, что не откроется в Перми.

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