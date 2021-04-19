Российский бренд одежды Rasena открыл для своих покупателей виртуальную примерочную

Воспользоваться виртуальной примерочной очень просто. Выбрав понравившуюся вещь, посетитель сайта ставит галочки в специальных полях, определяя форму фигуры, а также уточняет свой вес, рост, параметры объема груди, талии и бедер. Далее онлайн-примерочная предлагает посетителю загрузить свою фотографию. В завершении покупатель видит на экране своего гаджета себя в выбранной вещи с указанием того размера, который подходит именно ему.

Используемая на сайте Rasena технология онлайн примерки создана компанией Texel на основе искусственного интеллекта и генеративной нейронной сети (GAN), что позволяет распознавать особенности строения фигуры человека по фотографии и «одевать» его в новую одежду. Виртуальная примерка вещей дополняется рекомендацией подходящего размера по базовым параметрам (рост, вес, возраст, тип фигуры) – на основе крупнейшей базы 3D-сканов собранной Texel.

Юлия Сунцева, основатель и глава бренда Rasena:

— Договор о сотрудничестве с Texel мы подписали месяц назад. И уже сегодня наши клиенты могут виртуально примерить некоторые вещи перед онлайн покупкой. В ближайшие месяц будет доступна примерка всех вещей, представленных на сайте. Подобные сервисы в мире набирают всё большую популярность. Среди самых знаменитых — виртуальная примерка кроссовок Gucci. И мы, конечно же, хотим, чтобы наши клиенты одними из первых получили доступ к новым технологиям, повышающим комфорт покупки из любой точки мира, особенно это становится важным сейчас – в эпоху глобализации и повсеместного онлайна.

По статистике каждый год доля онлайн-заказов в интернет-магазинах одежды и обуви растет, но также растет и доля возвратов, она составляет 50–70% — это огромные затраты на логистику.

«Каждый год в землю закапывается 91 млн. тонн текстильных отходов, а в атмосферу выбрасывают миллионы тонн CO2 от бесполезной логистики в связи с такими возвратами. Онлайн примерочная от Texel позволяет значительно сократить количество возвратов в связи с неподходящим размером и стилем, а также уменьшить число покупок ненужной одежды "на один раз для фотографии в соц.сеть". Теперь для этого можно просто загрузить фотографию в виджет, и у вас готов новый лук, которым можно поделиться с друзьями», — говорит представитель Texel.

Уже достаточно давно существуют виртуальные примерочные обуви, они работают вполне успешно. При этом рабочих кейсов виртуальных примерочных одежды гораздо меньше, многие из них застряли на уровне теории.

«Мы выбрали Texel как работающий, понятный и доступный вариант. Ожидаем, что с помощью интеграции данного сервиса на наш сайт уже в этом году мы сможем значительно оптимизировать затраты на логистику – до 50 %. А это одна из глобальных проблем в современной сфере fashion-индустрии. Поэтому эта новость окажется интересной не только непосредственно для клиентов, но и для наших коллег по индустрии. Мы всегда готовы поделиться опытом и наработками», — говорит Юлия Сунцева.

Rasena приглашает познакомиться с новым сервисом, примерить и приобрести понравившиеся вещи из зимней коллекции (например, золотую дубленку с объемными рукавами). И уже в апреле прийти за новинками из весенней коллекции – полюбоваться собой в виртуальной примерочной перед покупкой, чтобы сделать эмоциональный выбор еще и очень точным.

«Мы уверены, что наличие онлайн примерочной поможет нашим клиентам уменьшить количество сомнений перед приобретением вещей, придаст уверенности в выборе и позволит получить удовольствие от обладания вещью еще на этапе примерки через живую персонализированную визуализацию», уточняет глава бренда Rasena.