В Перми в ТРЦ «Планета» откроются магазины брендов Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay

Польский производитель одежды LPP представит в ТРЦ «Планета», который находится в Перми на шоссе Космонавтов, 162б, все пять своих брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Магазины Reserved, House, Cropp и Mohito разместят на первом этаже торгового центра, а Sinsay — на втором. Общая площадь магазинов составит 6,8 тысяч квадратных метров.

Открытие ТРЦ «Планета» планируется весной 2021 года.

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