В эти выходные в Перми пройдет новогодний Style Sale Market

В эти выходные, 12 и 13 декабря, в ресейл-магазине премиальных брендов «Истории» пройдет новогодний Style Sale Market.

В маркете примут участие бренд эксклюзивных аксессуаров Porta, комиссионный магазин брендовой одежды Pop Ap Store, магазин Brand room, дизайнер украшений Наталья Вахрамеева, стилисты Татьяна Жильцова, Наталья Кусакина, Ирина Турышева и многие другие.

На распродаже будут представлены как нарядная и дизайнерская одежда, так и повседневная, обувь, аксессуары и украшения. Новогодний маркет – это отличная возможность приобрести интересные вещи по выгодным ценам себе и в подарок, а также получить ценный совет стилиста.