Магазин United Colors of Benetton в Перми закрывается

Магазины итальянского бренда United Colors of Benetton и французской марки Sisley, которые расположены на Комсомольском проспекте, 44 закрываются. Оба магазина находятся под управлением ИП Зайцева. Об этом сообщила администрация магазина на своей странице в социальных сетях:

— Дорогие друзья! В течение многих лет мы каждый день были бесконечно рады видеть вас в нашем магазине. Сегодня, к сожалению, сообщаем вам о закрытии магазина Benetton. Мы работаем последние месяцы.

Через год бренд United Colors of Benetton вернется в Пермь — большой магазин откроется в МФЦ «Эспланада», который сейчас строится на пересечении улиц Петропавловской и Попова. Открытие первой очереди центра намечено на 2021 год.

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