Короли, британский рок-н-ролл и безграничный Rock’n’Royal: бренд YANA BESFAMILNAYA презентовал новую коллекцию

Бренд YANA BESFAMILNAYA презентовала новую коллекцию одежды сезона осень-зима 2026/27. Она называется Rock’n’Royal: в ней дизайнер Яна Бесфамильная с присущей ей смелостью миксует военные мундиры и бальные платья XVIII века с классической эстетикой рок-н-ролла.
Бренд YANA BESFAMILNAYA снова принял вызов — совместить несовместимое. «Royal — это что-то, что дает тебе преимущества по праву рождения, но и накладывает огромное количество сдерживающих факторов, а Rock — это свобода, как внутренняя, так и от внешних обстоятельств. Если совместить безграничные возможности с безграничной внутренней свободой как раз и получится наша новая коллекция Rock’n’Royal», — рассказали представители бренда.
Презентация Rock’n’Royal выглядела под стать новой коллекции. В зале главенствовал длинный стол, украшенный тлеющими свечами в фирменных бутылках от бренда YANA BESFAMILNAYA и вазами с белоснежными гортензиями. Казалось, что только что завершился королевский ужин: довершала картину огромная хрустальная люстра, лежавшая на полу во главе стола. Модели шли под авторский микс британского рок-н-ролла, созданный специально по заказу для бренда, а завершился показ под трек «Все могут короли».
О других показах модных домов мы рассказываем по ссылке: недавно был Dries Van Noten с победой над китчем и золото от Saint Laurent.
Информационный обзор редакции.
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