Короли, британский рок-н-ролл и безграничный Rock’n’Royal: бренд YANA BESFAMILNAYA презентовал новую коллекцию

Презентация Rock’n’Royal выглядела под стать новой коллекции. В зале главенствовал длинный стол, украшенный тлеющими свечами в фирменных бутылках от бренда YANA BESFAMILNAYA и вазами с белоснежными гортензиями. Казалось, что только что завершился королевский ужин: довершала картину огромная хрустальная люстра, лежавшая на полу во главе стола. Модели шли под авторский микс британского рок-н-ролла, созданный специально по заказу для бренда, а завершился показ под трек «Все могут короли».

О других показах модных домов мы рассказываем по ссылке: недавно был Dries Van Noten с победой над китчем и золото от Saint Laurent.

Информационный обзор редакции.