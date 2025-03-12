Яна Бесфамильная покажет новую коллекцию на Московской неделе моды

Новая коллекция бренда YANA BESFAMILNAYA посвящена южной Италии, рассказали в пресс-службе Московской недели моды. «Я переосмыслила типичные итальянские клише и придала им современное звучание. Легкие шелковые платки, которые можно носить и как топ, и как головной убор, плетеные корзины для неспешного похода на фермерский рынок, воздушные, струящиеся ткани, повторяющие игру летнего бриза, в которых так приятно встречать закаты у моря», — рассказала Яна Бесфамильная.

Кроме показов российских и зарубежных дизайнеров на Московской неделе моды запланированы лекции ведущих экспертов в сфере моды, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Информационный обзор редакции.