Дефиле красных платьев пройдет в ТЦ «IMALL Эспланада»

В ТЦ «IMALL Эспланада» 30 июня пройдет гранд-дефиле «Красное платье». На нем соберутся более 20 дизайнеров из Перми и других городов России.

Покажут гостевые коллекции от Татьяны Бауэр, «Русский лен» от Елены Воронцовой, «Райда Веда» от Натальи Савиной. Форматы, в которых работают дизайнеры разные: прет-а-порте, авангард, вечерний стиль и Family look. Как рассказала организатор Эльвира Зайцева, в 2024 году будет много новых имен и открытый.

На первом этаже ТЦ «IMALL Эспланада» позже будет работать инсталляция работ мастеров-дизайнеров.

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