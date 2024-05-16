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Показы и коллекции

На PermExpo пройдут показы одежды местных дизайнеров

Molotov Streetwear/ВКонтакте

22 мая на площадке PermExpo пройдет шоу-показ пермских дизайнеров «Расширяя границы», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

В показе примут участие 40 моделей и 11 коллекций одежды местных брендов. Среди них maxxisport, molotov, НЕ ДЛЯ ВСЕХ, Raklanovabrand, ИСТИНА ВНУТРИ. Они представят одежду по трем направлениям: спорт, повседневная одежда, люкс.

«Благодаря контрасту природы, архитектуры, культуры и технологий Прикамье становится источником вдохновения и зарождения новых идей. Именно это будет отражено в каждой коллекции, а нам очень важно поддерживать местных дизайнеров. Их творчество – выражение самобытности региона», – пояснила руководитель центра «Мой бизнес» Яна Никитина. Показы пройдут в рамках форума, посвященного бизнесу.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+

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