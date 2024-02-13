Пермские бренды примут участие в неделе моды в Москве

Бренды одежды RASENA из Перми и BADANINABRAND из Лысьвы успешно прошли отборочный этап и примут участие в неделе моды в Москве. Об этом сообщила Юлия Сунцева новостному порталу «Прм.Собака.ru».

Вторая Московская Неделя Моды пройдет с 1 по 8 марта 2024 года, событие будет проводиться в Центральном выставочном зале «Манеж» и павильоне №75 на ВДНХ, входящем в пространство Международной выставки-форума «Россия».

Юлия Сунцева, владелица и дизайнер бренда RASENA, выразила радость возвращения к участию в неделях prêt-à-porter и гордость представлять Пермский край на международных мероприятиях.

Светлана Баданина, владелица и дизайнер BADANINABRAND, поделилась своей мечтой стать частью модной индустрии Москвы. Ее участие в коллективном показе на ВДНХ в прошлом году стало важным шагом к реализации мечты о собственном бренде, который теперь будет представлен на неделе моды в Москве.