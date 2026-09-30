Названа сумма, которую пермяки готовы потратить на ювелирное украшение для себя

На покупку украшений для себя пермяки готовы потратить 8,2 тыс. рублей. С таким показателем город находится на 11-12 месте вместе с Воронежем. Лидеры по тратам — москвичи (10,3 тыс. рублей) и уфимцы (10,2 тыс. рублей). В соседнем Екатеринбурге средний бюджет составляет 7,7 тыс. рублей, и это один из самых низких показателей. Самыми экономными жителями мегаполисов стали волгоградцы (7,3 тыс. рублей).

Судя по исследованию, традиция получать ювелирные изделия в подарок уходит в прошлое. Сами себе покупают украшения почти половина опрошенных зумеров (49,5%) и у почти трети они становятся презентом (23%). У старших поколений обратная ситуация: 29% бумеров и 35% представителей поколения X отмечают, что никогда не покупают украшения для себя. Больше половины зумеров готовы потратить на ювелирное изделие для себя от 5 до 10 тыс. рублей, миллениалы чаще выбирают диапазон от 10 до 20 тыс. рублей (31%), а почти 16% бумеров отдадут для себя больше 20 тыс. рублей.

Чаще всего пермяки покупают себе браслеты (около 21%), подвески и кулоны (17%), кольца (16,7%) и серьги (15,5%).

Информационный обзор редакции.